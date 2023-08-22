نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر 11 ولاية
أفادت نشرية حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، بتساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات الشرقية والجنوبية.
وحسب تنبيه من المستوى الأول لديوان الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: سوق أهراس، عين قزام، برج باجي مختار، تمنراست، أم لبواقي، تبسة، عين صالح، باتنة، خنشلة، بسكرة وأدرار.
وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 3 زوالا وإلى غاية الساعة 9 ليلا.
تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص باستمرار تساقط الأمطار الرعدية على الولايات الآتية:
برج باجي مختار، تمنراست، عين قزام، أدرار، عين صالح، ام البواقي، تبسة، خنشلة، سوق اهراس وبسكرة.
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— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) August 22, 2023