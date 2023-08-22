نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر 11 ولاية

أفادت نشرية حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، بتساقط أمطار رعدية عبر عدد من الولايات الشرقية والجنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول لديوان الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: سوق أهراس، عين قزام، برج باجي مختار، تمنراست، أم لبواقي، تبسة، عين صالح، باتنة، خنشلة، بسكرة وأدرار.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 3 زوالا وإلى غاية الساعة 9 ليلا.