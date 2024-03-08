نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر 17 ولاية

أفادت نشرية حول حالة الطقس ليوم الجمعة بتساقط أمطار رعدية غزيرة وكذا هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر عدد من الولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: سكيكدة، جيجل، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، تيزي وزو، عين الدفلى، الشلف، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، مستغانم، معسكر، وهران، عين تموشنت، تلمسان وسيدي بلعباس.

وسكون هذه النشرية سارية إلى منتصف النهار عبر الولايات الغربية وإلى غاية فجر السبت عبر الولايات الشرقية.

من جهة أخرى، حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح قوية وزوابع رملية عبر كل من ولايات: الشلف، مستغانم، وهران، بسكرة، المغير، ولاد جلال، تميمون وأدرار.