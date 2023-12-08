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أمطار عبر 19 ولاية وثلوج عبر المرتفعات الشرقية السبت
الجزائر

أمطار عبر 19 ولاية وثلوج عبر المرتفعات الشرقية السبت

الشروق أونلاين
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أمطار عبر 19 ولاية وثلوج عبر المرتفعات الشرقية السبت

نبهت نشرية حول حالة الطقس ليوم الجمعة من تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات، في حين ستعرف الولايات الشرقية صبيحة السبت تساقطا للثلوج.

وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية ليوم السبت، ستشهد المرتفعات الشرقية، تساقطا للثلوج خلال صبيحة السبت.

من جهة أخرى، أفادت نشرية لذات المصالح يوم الجمعة، بتساقط أمطار  رعدية عبر ولايات: الجزائر العاصمة، سوق أهراس، تيبازة، بجاية، ميلة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، المدية، الطارف، بومرداس، البويرة، برج بوعريريج، عين الدفلى والبليدة.

وستتراوح كميات التساقط ما بين 20 و50 ملم، على أن تكون النشرية سارية إلى غاية يوم السبت عبر معظم الولايات.

كما حذرت المصالح ذاتها في نشرية أخرى من هبوب رياح قوية عبر ولايات: سيدي بلعباس، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، المسيلة، تيارت، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، البيض، عين الدفلى، سعيدة، النعامة، معسكر ووهران.

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