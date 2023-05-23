نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر 27 ولاية

أفادت نشرية حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، باستمرار الإضطراب الجوي المصحوب بتساقط الأمطار عبر العديد من الولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: الجزائر، سيدي بلعباس، تيبازة، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، المسيلة، ميلة، أم البواقي، قالمة، تيزي وزو، الشلف، باتنة، مستغانم، سطيف، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، المدية، النعامة، السعيدة، بومرداس، البويرة والبليدة.

وستكون هذه النشرية سارية حسب ديوان الأرصاد الجوية من الساعة 3 زوالا إلى غاية 9 ليلا و3 فجرا عبر أخرى.