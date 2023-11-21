نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر 28 ولاية إلى غاية الأربعاء

نبهت نشرية حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات وسطى والشرقية وكذا غربية.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني للديوان الوطني للأرصاد الجوية فستعرف الولايات الوسطى والشرقية تساقط أمطار تتراوح كمياتها ما بين 20 و50 ملم.

الولايات المعنية هي: تيبازة، الجزائر، بليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، الشلف، عين الدفلى، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

وستكون هذه النشرية سارية حسب ديوان الأرصاد الجوية من الساعة 3 مساء عبر بعض الولايات و6 مساء عبر أخرى، على أن تستمر إلى غاية مساء الأربعاء.

كما أفادت نشرية أخرى من المستوى الأول بتساقط أمطار عردية عبر ولايات: تبسة، خنشلة، أم البواقي، تيارت، معسكر، تيسمسيلت، غليزان ومستغانم.

من جهة أخرى، حذرت المصالح ذاتها من هبوب رياح قوية عبر ولايات: سعيدة، البيض، نعامة، تيارت، سيدي بلعباس، تلمسان، عين تيموشنت ووهران.