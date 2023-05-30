-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر 33 ولاية إلى غاية مساء الأربعاء
الجزائر

نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر 33 ولاية إلى غاية مساء الأربعاء

الشروق أونلاين
  • 9528
  • 0
نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر 33 ولاية إلى غاية مساء الأربعاء

أفادت نشرية حول حالة الطقس، باستمرار تساقط الأمطار عبر العديد من الولايات الوسطى الداخلية والشرقية إلى غاية مساء الأربعاء.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني لديوان الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: الجزائر، بومرداس، البليدة، سوق أهراس، تيبازة، غرداية، الأغواط، بجاية، ميلة، قالمة، تيزي وزو، قسنطينة، جيجل، عين الدفلى، المدية، البويرة، أم البواقي، تبسة، باتنة، الجلفة، البيض، خنشلة.

وفي نشرية أخرى من المستوى الأول، نبه الديوان من تساقط أمطار رعدية عبر ولايات سيدي بلعباس، تيسمسيلت،برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، سطيف، تلمسان، المغير، بسكرة، السعيدة، وولاد جلال.

وستكون هذه النشرية سارية على المناطق الشرقية والداخلية من الساعة 3 مساء وإلى غاية 9 ليلا، أما على الولايات الوسطى فستبقى سارية إلى غاية مساء الأربعاء.

مقالات ذات صلة
تسريحات شعر غريبة!

تسريحات شعر غريبة!

شركتان وهميتان تستهدفان ذوي الاحتياجات الخاصة

شركتان وهميتان تستهدفان ذوي الاحتياجات الخاصة

30 يوما و3 سيناريوهات أمام النواب لحسم مصير 7 قوانين!

30 يوما و3 سيناريوهات أمام النواب لحسم مصير 7 قوانين!

فتح عدل 3.. تصريحات جديدة لوزير السكن

فتح عدل 3.. تصريحات جديدة لوزير السكن

الجوية الجزائرية: تحديد وزن حقائب الحجاج وغرامة مالية للمخالفين

الجوية الجزائرية: تحديد وزن حقائب الحجاج وغرامة مالية للمخالفين

وُلاّة يخرجون عن المألوف ويكسبون ثقة المواطنين

وُلاّة يخرجون عن المألوف ويكسبون ثقة المواطنين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد