نشرية خاصة: أمطار رعدية عبر 33 ولاية إلى غاية مساء الأربعاء

أفادت نشرية حول حالة الطقس، باستمرار تساقط الأمطار عبر العديد من الولايات الوسطى الداخلية والشرقية إلى غاية مساء الأربعاء.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني لديوان الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: الجزائر، بومرداس، البليدة، سوق أهراس، تيبازة، غرداية، الأغواط، بجاية، ميلة، قالمة، تيزي وزو، قسنطينة، جيجل، عين الدفلى، المدية، البويرة، أم البواقي، تبسة، باتنة، الجلفة، البيض، خنشلة.

وفي نشرية أخرى من المستوى الأول، نبه الديوان من تساقط أمطار رعدية عبر ولايات سيدي بلعباس، تيسمسيلت،برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، سطيف، تلمسان، المغير، بسكرة، السعيدة، وولاد جلال.

وستكون هذه النشرية سارية على المناطق الشرقية والداخلية من الساعة 3 مساء وإلى غاية 9 ليلا، أما على الولايات الوسطى فستبقى سارية إلى غاية مساء الأربعاء.