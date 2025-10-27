-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة تتجاوز الـ 40 ملم عبر هذه الولايات

محمد فاسي
  • 1812
  • 0
نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة تتجاوز الـ 40 ملم عبر هذه الولايات
أرشيف
أمطار غزيرة

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس، لليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار التي تتراوح بين 20 ملم و40 ملم إلى غاية التاسعة صباحا من اليوم الإثنين هي: الجزائر العاصمة، عين تموشنت، وهران، مستغانم، معسكر، غليزان، الشلف، تيبازة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل وسكيكدة.

مقالات ذات صلة
هذه المناصب مفتوحة لخريجي الاتصالات السلكية واللاسلكية!

هذه المناصب مفتوحة لخريجي الاتصالات السلكية واللاسلكية!

دريانكور يركب موجة تقرير برلمانيّ لمهاجمة الجزائر

دريانكور يركب موجة تقرير برلمانيّ لمهاجمة الجزائر

مسابقة التوظيف ببريد الجزائر.. هام بخصوص الولوج إلى المنصة

مسابقة التوظيف ببريد الجزائر.. هام بخصوص الولوج إلى المنصة

الجزائر وفيتنام تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

الجزائر وفيتنام تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

155 مشروع بحث استراتيجي للأمن الغذائي والطاقوي وصحة المواطن

155 مشروع بحث استراتيجي للأمن الغذائي والطاقوي وصحة المواطن

كونيناف أمام القضاء عن تبييض الأموال وإخفاء عائدات الإجرام

كونيناف أمام القضاء عن تبييض الأموال وإخفاء عائدات الإجرام

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد