نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة تتجاوز الـ 40 ملم عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس، لليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار التي تتراوح بين 20 ملم و40 ملم إلى غاية التاسعة صباحا من اليوم الإثنين هي: الجزائر العاصمة، عين تموشنت، وهران، مستغانم، معسكر، غليزان، الشلف، تيبازة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل وسكيكدة.