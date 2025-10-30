نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة تتجاوز الـ 50 ملم عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس، لليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار التي تتراوح بين 20 ملم و40 ملم وقد تصل أو تتجاوز محليا الـ 50 ملم بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال من اليوم الخميس إلى غاية السادسة صباحا من يوم غد الجمعة هي: الجزائر العاصمة، مستغانم، الشلف، تيبازة، بومرداس، البليدة، المدية، عين الدفلى، غليزان، البويرة، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، سطيف، الجلفة، المسيلة وباتنة.

تنبيه: أمطار رعدية عبر 20 ولاية

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له صباحا حول حالة الطقس، لليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار والخلايا الرعدية بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الخميس إلى غاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم هي: تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريرج، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، المدية، الطارف، البويرة والبليدة.