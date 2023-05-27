نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 50 ملم عبر 16 ولاية

نشر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم السبت، نبه فيها من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 16 ولاية بداية من الساعة السادسة مساء.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، عين الدفلى، الشلف، بومرداس، تيارت، تيسمسيلت، المدية، البليدة ستشهد أمطار غزيرة تصل إلى 50 ملم بدياة من السادسة من مساء السبت إلى غاية الثالثة من زوال يوم الأحد.

كما نبهت النشرية من تساقط أمطار غزيرة عبر ولايات البويرة، تيزي وزو، المسيلة، برج بوعريريج، سطيف وجيجل تتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم بداية من الثالثة فجرا من صبيحة الأحد.

تنبيه جوي: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر هذه الولايات

وصباح السبت، نشر الديوان الأرصاد الجوية تنبيها جويا حول حالة الطقس ليوم السبت، حذر فيه من تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير الرمال عبر عدة ولايات.

وأفاد التنبيه الذي جاء باللون الأصفر أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، البيض، الجلفة، تيارت، سعيدة، تلمسان، البويرة، المدية، عين الدفلى، الشلف، معسكر وبومرداس ورعود عبر ولايتي باتنة وخنشلة.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر ولايات النعامة، البيض، بني عباس، بشار، تيارت، سعيدة وتندوف.

صلاحية النشرية من السادسة مساء إلى غاية فجر يوم الأحد.