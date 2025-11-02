نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة تصل لـ 40 ملم عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار التي تتراوح بين 20 ملم و40 ملم بداية من الساعة الواحدة صباحا من يوم غد الإثنين إلى غاية الساعة 12 زوالا من نفس اليوم هي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة.

تنبيه: أمطار رعدية عبر هذه الولايات

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له صباحا حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية على بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار والخلايا الرعدية بداية من الساعة منتصف الليل من اليوم الأحد إلى غاية الساعة السادسة ضباحا من يوم غد الإثنين هي: بجاية، ميلة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل والطارف.