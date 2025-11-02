-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة تصل لـ 40 ملم عبر هذه الولايات

الشروق أونلاين
  • 2066
  • 0
نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة تصل لـ 40 ملم عبر هذه الولايات
أرشيف
أمطار غزيرة

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار التي تتراوح بين 20 ملم و40 ملم بداية من الساعة الواحدة صباحا من يوم غد الإثنين إلى غاية الساعة 12 زوالا من نفس اليوم هي: بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة.

تنبيه: أمطار رعدية عبر هذه الولايات

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له صباحا حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية على بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار والخلايا الرعدية بداية من الساعة منتصف الليل من اليوم الأحد إلى غاية الساعة السادسة ضباحا من يوم غد الإثنين هي: بجاية، ميلة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل والطارف.

مقالات ذات صلة
الفريق أول السعيد شنڨريحة يعزي في وفاة العميد بن عمار حسان مفتش القوات الخاصة

الفريق أول السعيد شنڨريحة يعزي في وفاة العميد بن عمار حسان مفتش القوات الخاصة

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي يهنئان الرئيس تبون بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي يهنئان الرئيس تبون بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة التحريرية

بداية من 2026.. إعادة تأهيل نظام “سكادا” للتحكم عن بعد في شبكة الكهرباء

بداية من 2026.. إعادة تأهيل نظام “سكادا” للتحكم عن بعد في شبكة الكهرباء

كل ما يجب أن تعرفه عن مسابقة التوظيف الرقمية لـ”بريد الجزائر”

كل ما يجب أن تعرفه عن مسابقة التوظيف الرقمية لـ”بريد الجزائر”

الرئيس تبون يعزي في وفاة العميد حسان بن عمار مفتش القوات الخاصة

الرئيس تبون يعزي في وفاة العميد حسان بن عمار مفتش القوات الخاصة

بيان من جامع الجزائر بشأن تسهيل تنقل المصلين خلال معرض الكتاب

بيان من جامع الجزائر بشأن تسهيل تنقل المصلين خلال معرض الكتاب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد