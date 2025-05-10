-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة جدا عبر 16 ولاية

الشروق أونلاين
  • 1355
  • 0
نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة جدا عبر 16 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول الطقس ليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيه من المستوى الثاني بأن الأمطار  الغزيرة جدا ستخص ولايتي: بني عباس، تندوف.

تتراوح كمية التساقط ما بين 20 إلى 40 ملم، تبدأ من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة من صباح يوم غد الأحد.

وحسب تنبيه ثاني للنشرية من المستوى الأول ستشهد ولايات: الجزائر العاصمة، البليدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، البويرة، بجاية غليزان معسكر، سيدي بلعباس، تلمسان والنعامة تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة نهار اليوم.

تبدأ صلاحية النشرية من السابعة صباحا إلى غاية منصف الليل.

كما أفادت النشرية بهبوب رياح قوية على ولايتي بشار، غرداية، البيض، ورقلة، المنيعة، تيميمون، إن صالح، أدرار، برج باجي مختار مرفوقة بتطاير كثيف للرمال.

مقالات ذات صلة
نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 18 ولاية

نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 18 ولاية

تنبيه من المستوى الثاني: أمطار رعدية غزيرة عبر 14 ولاية بداية من الثالثة زوالا

تنبيه من المستوى الثاني: أمطار رعدية غزيرة عبر 14 ولاية بداية من الثالثة زوالا

الإفراج قريبا عن القانون الخاص بمهنة المرشد السياحي

الإفراج قريبا عن القانون الخاص بمهنة المرشد السياحي

شرط جديد لتسيير مؤسسات قطاع الشباب 

شرط جديد لتسيير مؤسسات قطاع الشباب 

عطاف يستقبل سفير الجمهورية الصحراوية عقب انتهاء مهامه لدى الجزائر

عطاف يستقبل سفير الجمهورية الصحراوية عقب انتهاء مهامه لدى الجزائر

باريس: لا يمكن تقييد الدبلوماسيين الجزائريين في فرنسا

باريس: لا يمكن تقييد الدبلوماسيين الجزائريين في فرنسا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد