نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة جدا عبر 16 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول الطقس ليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيه من المستوى الثاني بأن الأمطار الغزيرة جدا ستخص ولايتي: بني عباس، تندوف.

تتراوح كمية التساقط ما بين 20 إلى 40 ملم، تبدأ من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة من صباح يوم غد الأحد.

وحسب تنبيه ثاني للنشرية من المستوى الأول ستشهد ولايات: الجزائر العاصمة، البليدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، البويرة، بجاية غليزان معسكر، سيدي بلعباس، تلمسان والنعامة تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة نهار اليوم.

تبدأ صلاحية النشرية من السابعة صباحا إلى غاية منصف الليل.

كما أفادت النشرية بهبوب رياح قوية على ولايتي بشار، غرداية، البيض، ورقلة، المنيعة، تيميمون، إن صالح، أدرار، برج باجي مختار مرفوقة بتطاير كثيف للرمال.