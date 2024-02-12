نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 16 ولاية

نبهت نشرية حول حالة الطقس ليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدد من الولايات الوسطى والشرقية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول لديوان الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: الجزائر، تيبازة، برج بوعريريج، بجاية، تيزي وزو، الشلف، عنابة، سطيف، الجلفة، سكيكدة، جيجل، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة والبليدة.

وستكون هذه النشرية سارية حسب المصالح ذاتها إلى غاية الساعة 6 من مساء يوم الإثنين عبر بعض الولايات إلى 9 ليلا عبر أخرى.

في حين حذرت نشرية أخرى من هبوب رياح قوية عبر ولايات: سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران وعين تيموشنت، المسيلة، الجلفة، الأغواط وتيارت.