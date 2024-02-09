نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 21 ولاية إلى غاية السبت

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم الجمعة، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر 21 ولاية تستمر إلى غاية مساء السبت.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: المسيلة، باتنة، خنشلة، بسكرة، أولاد جلال والمغير.

صلاحية النشرية تمتد من الواحدة من صباح السبت إلى غاية السادسة مساء.

كما حملت النشرية تنبيها ثانيا يتعلق بتساقط أمطار رعدية غزيرة عبر: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، النعامة، سيدي بلعباس، سعيدة، البيض، تيارت، معسكر، غليزان، تيسمسيلت وعين الدفلى.

تتراوح كمية التساقط ما بين 20 إلى 30 ملم وتبدأ من السادسة من مساء الجمعة إلى غاية السادسة من مساء السبت.

تنبيه من المستوى الثاني: رياح قوية تتجاوز 70كلم/سا عبر 27 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة حول حالة الطقس، من هبوب رياح قوية تتعدى 70 كلم/سا عبر 27 ولاية يومي الجمعة والسبت.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الرياح ستخص ولايات: المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، باتنة، ام البواقي، قالمة، سوق اهراس، خنشلة، تبسة وبسكرة

تتراوح سرعتها بين 60 إلى 70 كلم/سا مرفوقة بتطاير زوابع رملية بداية من منتصف الجمعة إلى غاية فجر يوم غد السبت.

كما حذرت في نشرية ثانية من هبوب رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية على ولايات تندوف، بني عباس، بشار، البيض، النعامة، الاغواط، غرداية، الجلفة، تيارت وسعيدة.

ونشر الديوان تنبيها ثالثا يخص هبوب رياح قوية على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم والشلف.

تتراوح سرعة الرياح ما بين 60 إلى 70 كلم/سا تبدأ من التساعة صباحا من يم الجمعة إلى غاية التاسعة صباحا من يوم السبت

كما ستعرف ولايات تلمسان تساقطا غزيرا للأمطار بداية من التاسعة ليلا إلى غاية الثالثة من صباح السبت.