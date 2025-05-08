نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 22 ولاية بداية من الثانية زوالا

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الخميس من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات تتعدى الـ 40 ملم.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني باللون البرتقالي أن الأمطار الغزيرة والرعود ستخص ولايات: الأغواط، أولاد جلال وبسكرة.

كمية التساقط تتراوح ما بين 20 و30 ملم

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة مساء إلى غاية الواحدة من صباح الجمعة.

كما ستشهد ولايات: عنابة، الطارف، ميلة، قالمة، قسنطينة، سق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة سقوط أمطار تتعدى الـ 40 ملم.

تبدأ صلاحية النشرية من الرابعة مساء إلى الثالثة من صباح الجمعة.

كما نبهت النشرية من سقوط أمطار غزيرة عبر ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت وعين الدفلى.

كمية التساقط تتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم وتبدأ من الثانية زوالا إلى غاية العاشرة ليلا.

تنبيه: أمطار غزيرة ورعود عبر 27 ولاية

وصباح الخميس، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار الغزيرة والرعود ستخص ولايات: برج بوعريريج، بجاية، سطيف، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، قالمة، قسنطينة، ميلة، بسكرة، المسيلة، الجلفة، المدية، عين الدفلى، الشلف، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس وتلمسان.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة ليلا.

كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية متبوعة بزوابع رملية عبر ولايات: بني عباس، البيض، تيميمون، المنيعة وورقلة.

تبدأ صلاحية النشرية من منتصف نهار الخميس إلى غاية التاسعة ليلا.