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الجزائر

نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 24 ولاية

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 24 ولاية

نبهت نشرية للديوان الوطني للأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم الخميس من استمرار تساقط الأمطار الرعدية عبر الولايات الوسطى والشرقية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول والثاني فستشهد عدة ولايات تساقط أمطار رعدية غزيرة تتراوح كمياتها ما بين 40 و60 ملم وقد تصل إلى 80 ملم عبر بعض الولايات.

الولايات المعنية: تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، عين الدفلى، المدية، البليدة، البويرة، سطيف، برج بوعريريج، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، تبسة، خنشلة والوادي.

وستكون هذه النشرية سارية حسب مصالح الديوان إلى غاية فجر يوم الجمعة.

كما حذرت نشرية أخرى من هبوب رياح قوية  وزابع رملية عبر ولايات: تيبازة، الجزائر، بومرداس، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، الوادي، تقرت، المغير، الجلفة، ولاد جلال، بسكرة، باتنة، المسيلة.

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