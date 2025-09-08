نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 27 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة له حول حالة الطقس، لليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بالأمطار والخلايا الرعدية التي تتراوح بين 30 ملم و50 ملم وتصل أو تتجاوز 60 ملم محليا بداية من الساعة 12 زوالاً من يوم الثلاثاء لغاية الساعة السادسة صباحا من يوم الأربعاء هي: شمال الجلفة، شمال المسيلة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، شمال سطيف، تيزي وزو، بجاية وجيجل.

وحسب تنبيه آخر، من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار التي تتراوح بين 20 ملم و30 ملم هي: الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، عين الدفلى، تيسمسيلت، البليدة، تلمسان، عين تموشنت، وهران، النعامة، سيدي بلعباس، شمال البيض، سعيدة، معسكر، مستغانم، غليزان، وتيارت.

وحسب ذات التنبيه، ستكون النشرية صالحة بداية من الساعة السادسة صباحا من يوم غد الثلاثاء لغاية الساعة 23:00 ليلا من نفس اليوم.

تنبيه من المستوى الثاني: موجة حر وأمطار رعدية على 45 ولاية

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له صباحا حول حالة الطقس، لليوم الإثنين، من موجة حر وأمطار رعدية على أغلب ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر التي تتراوح بين 39° و41° بداية من الساعة السادسة صباحا من اليوم الإثنين إلى غاية الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الثلاثاء هي: سكيكدة، عنابة والطارف.

وحسب تنبيه آخر، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بالأمطار والخلايا الرعدية بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الإثنين لغاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، برج بو عريرج، غليزان, بجاية، بني عباس، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، الشلف، باتنة، مستغانم، تندوف، سطيف، عين تموشنت، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، البيض، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، أولاد جلال، وهران، البليدة وبشار.