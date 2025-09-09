-- -- -- / -- -- --
الجزائر

نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 27 ولاية

محمد فاسي
أرشيف
أمطار رعدية غزيرة

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بالأمطار والخلايا الرعدية التي تتراوح بين 30 ملم و50 ملم وتصل أو تتجاوز 60 ملم محليا بداية من الساعة 12 زوالاً من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأربعاء هي: شمال الجلفة، شمال المسيلة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، شمال سطيف، تيزي وزو، بجاية وجيجل.

وحسب تنبيه آخر، من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار التي تتراوح بين 20 ملم و30 ملم هي: الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، عين الدفلى، تيسمسيلت، البليدة، تلمسان، عين تموشنت، وهران، النعامة، سيدي بلعباس، شمال البيض، سعيدة، معسكر، مستغانم، غليزان وتيارت.

وحسب ذات التنبيه، ستكون النشرية صالحة بداية من الساعة السادسة صباحا من اليوم الثلاثاء لغاية الساعة 23:00 ليلا من نفس اليوم.

0
