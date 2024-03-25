نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 30 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية أن الأمطار ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، البليدة، بجاية، تيزي وزو، سطيف، برج بوعريريج، تبسة، الواد، البويرة، باتنة، الجلفة، الأغواط، عين الدفلى، المدية، الشلف، مستغانم، غليزان، تيسمسيلت، قسنطينة، ميلة، تيارت، سعيدة، معسكر، النعامة، عين تيموشنت، سيدي بلعابس، وهران وتلمسان.

تنبيه: رياح قوية تتعدى الـ 100 كلم/سا عبر 17 ولاية

وصباح الاثنين، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس، من هبوب رياح قوية عبر عدة ولايات تتعدى الـ 100 كلم/سا

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الرياح ستخص ولايات: تندوف، بني عباس، بشار، النعامة، البيض، الأغواط، أدرار، تيميمون، إن صالح، المنيعة، غرداية، ورقلة، تقرت، الواد، المغير، أولاد جلال وبسكرة.

سرعة الرياح تتراوح ما بين 60 إلى 80 كلم في الساعة وقد تتعدى 100 كلم/سا

صلاحية النشرية من التاسعة صباحا إلى غاية الحادية عشر ليلا.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الأول يخص هبوب رياح قوية عبر ولايات برج باجي مختار، تمنراست، تبسة، باتنة، خنشلة، مستغانم. عين تموشنت، الجلفة، المسيلة، إليزي، تلمسان ووهران.