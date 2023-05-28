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نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 31 ولاية
الجزائر

نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 31 ولاية

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 31 ولاية
ح.م

 نبهت نشرية حول حالة الطقس ليوم الأحد، من استمرار الإضطراب الجوي المصحوب بتساقط الأمطار الرعدية عبر العديد من الولايات.

وحسب نشرية لديوان الأرصاد الجوية فإن العديد من الولايات الوسطى والشرقية والغربية ستشهد تساقط أمطار رعدية غزيرة.

الولايات المعنية هي: الجزائر، تيبازة، تيسمسيلت، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، تيارت، تيزي وزو، الشلف، سطيف، الجلفة، جيجل، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة، البليدة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، الأغواط، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، تلمسان، قسنطينة، البيض، خنشلة، سعيدة والنعامة.

وسستراوح كميات التساقط حسب الديوان مابين 20 و40 ملم، في حين ستكون النشرية سارية إلى الساعة 3 و6 عبر بعض الولايات و9 ومنتصف الليل عبر أخرى.

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