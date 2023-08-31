نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 6 ولايات تصل إلى 40 ملم

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية عبر 6 ولايات شرقية تتعدى الـ 40 ملم.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة وبسكرة.

كمية التساقط ستكن ما بين 20 إلى 40 ملم

-Une activité #pluvio #orageuse, accompagnée localement de chutes de #grêle affectera les wilayas de BISKRA, BATNA, KHENCHELA, TEBESSA, OUM EL BOUAGHI et SOUK AHRAS.

-Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation en cliquant sur : https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/NJeWeJUtZE — MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) August 31, 2023

وصلاحية النشرية من منتصف اليوم الخميس إلى غاية التاسعة ليلا.

تنبيه: أمطار رعدية غزيرة عبر 13 ولاية

وصباحا نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس من تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات شرقية وجنوبية.

النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول نبهت أن الأمطار ستخص ولايات: سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة، الوادي، بسكرة، تقرت، ورقلة، تميمون، عين صالح، إليزي، تمنراست وإن قزام.

وأوضح الديوان أن صلاحية النشرية ستبدأ من السادسة صباحا إلى منتصف النهار.