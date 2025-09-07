نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 6 ولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جديدة له حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على بعض الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار التي تتراوح بين 20 ملم و30 ملم وقد تصل أو تتجاوز محليا الـ 40 ملم هي: بشار، النعامة، البيض، السعيدة وسيدي بلعباس.

وحسب ذات التنبيه، ستكون النشرية صالحة بداية من الساعة 12 زوالا من اليوم الأحد لغاية الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الإثنين.

وحسب تنبيه آخر، من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولاية المعنية بالأمطار والخلايا الرعدية التي تتراوح بين 20 ملم و30 ملم بداية من الساعة 12 زوالاً من اليوم الأحد لغاية الساعة 11 مساءً من نفس اليوم هي ولاية بني عباس.

تنبيه من المستوى الثاني: موجة حر وأمطار رعدية على 41 ولاية

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له صباحا حول حالة الطقس، لليوم الأحد، من موجة حر وأمطار رعدية على أغلب ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بموجة الحر التي تتراوح بين 39° و41° بداية من اليوم الأحد إلى غاية يوم غد الإثنين هي: سكيكدة، عنابة والطارف.

وحسب تنبيه آخر، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بالأمطار والخلايا الرعدية بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الأحد لغاية الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الإثنين هي: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، برج بو عريرج، غليزان، بجاية، بني عباس، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، الشلف، باتنة، تندوف، سطيف، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، البيض، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، أدرار، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، البليدة وبشار.