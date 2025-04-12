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الجزائر

نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة على 14 ولاية

محمد فاسي
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نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة على 14 ولاية
أرشيف
أمطار رعدية غزيرة

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة له حول حالة الطقس، لليوم السبت، من أمطار رعدية غزيرة جدا على عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار التي تتراوح بين 20 و30 ملم وقد تصل أو تتجاوز أحيانا الـ 40 ملم محليا بداية من التاسعة صباحا من اليوم السبت لغاية الساعة 12 ظُهرا من يوم غد الأحد هي: الشلف، مستغانم، غيليزان، تيارت، معسكر، وهران، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، عين تموشنت، النعامة، البيض، بشار وبني عباس.

تنبيه: أمطار رعدية ورياح عاتية وزوابع على 22 ولاية

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية صباحا في نشرية له حول حالة الطقس، لليوم السبت، من أمطار رعدية ورياح عاتية وزوابع على عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار بداية من التاسعة صباحا من اليوم السبت لغاية الساعة السادسة صباحا من يوم غد الأحد هي: تيبازة، الشلف، عين الدفلى، مستغانم، تيسمسيلت، غيليزان، تيارت، معسكر، وهران، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، عين تموشنت، النعامة، البيض، بشار، بني عباس وتيندوف.

وحسب ذات التنبيه، ستكون الرياح العاتية بداية من الساعة التاسعة صباحا من اليوم السبت لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم على ولايات: النعامة، البيض، بشار، أدرار، تمنراست وعين قزام.

وفي نشرية أخرى، من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، ستجتاح الزوابع الرملية ولايات البيض، النعامة، أدرار، برج باجي مختار، تمنراست وعين قزام من الساعة التاسعة صباحًا من اليوم السبت لغاية الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم.

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