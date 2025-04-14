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الجزائر

نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة على 20 ولاية

محمد فاسي
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نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة على 20 ولاية
أرشيف
أمطار رعدية غزيرة

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة له حول حالة الطقس، لليوم الإثنين، من أمطار رعدية غزيرة جدا على عدة ولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بنشاط الخلايا الرعدية والأمطار التي تتراوح بين 20 و40 ملم وقد تصل أو تتجاوز أحيانا الـ 50 ملم محليا بداية من السادسة صباحا من اليوم الإثنين لغاية الساعة التاسعة من نفس اليوم هي: الجزائر العاصمة، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة، تيبازة، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، برج بوعريريج، بجاية، غرداية، الأغواط، الجلفة، المسيلة، سطيف، باتنة، بسكرة، أولاد جلال والمغير.

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