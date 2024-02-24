نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة وثلوج عبر هذه الولايات

نبهت نشرية للأرصاد الجوية حول حالة الطقس ليوم السبت من تساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، تيسمسيلت، تيارت وسعيدة.

كمية التساقط ستصل إلى 50 ملم وتستمر إلى غاية منتصف الليل.

كما ستشهد ولايات الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، عين الدفلى، البليدة، المدية والبويرة، تساقط للأمطار يصل إلى 40 ملم الى غاية التاسعة ليلا بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم.

فيما تشهد كل من ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، بداية تساقط امطار رعدية غزيرة على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية السادسة من يوم الأحد. بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم محليا.

كما نبه الديوان من استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها بين 1000 و1100 متر عبر ولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، الجلفة، الأغواط، البيض وتيسمسيلت ويتراوح سمك الثلوج بين 5 و 10 سم والتساقط يستمر إلى غاية الساعة 18:00.

كما ستشهد ولايات: تيزي وزو، البويرة، برج بروعريريج، سطيف، بجاية، جيجل، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، سوق أهراس، باتنة، خنشلة وتبسة تساقطا للثلوج يستمر إلى غاية صبيحة الأحد.