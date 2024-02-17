نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية عبر هذه الولايات

نبهت نشرية جديدة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، عين الدفلى، البليدة، المدية والبويرة.

كمية التساقط ستتراوح ما بين 30 و50 ملم ومن المتوقع أن تتعدى 60 ملم وستستمر إلى غاية التاسعة ليلا

كما أفاد تنبيه ثاني بتساقط أمطار رعدية عبر ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، باتنة، خنشلة، تبسة وام البواقي.

وستشهد كل من ولايات مستغانم، غليزان وتيسمسيلت استمرار تساقط امطار رعدية معتبرة الى غاية منتصف الليل.

وحملت ذات النشرية تنبيها خاص بهبوب رياح قوية عبر ولايات: بسكرة، الجلفة، الاغواط، البيض، النعامة، بشار، تيميمون، بني عباس، تندوف وادرار.