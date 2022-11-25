-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

نشرية خاصة: أمطار رعدية مرتقبة على الولايات الوسطى والشرقية

الشروق أونلاين
  • 304
  • 0
نشرية خاصة: أمطار رعدية مرتقبة على الولايات الوسطى والشرقية

ستعرف بعض الولايات الوسطى والشرقية للوطن، ابتداء من ليلة الجمعة وغدا السبت، تساقط أمطار رعدية مرفقة برياح قوية.

وأفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة، صنفت في درجة اليقظة “البرتقالية” تمتد صلاحيتها من الساعة 21:00 من ليلة الجمعة وإلى غاية الساعة 12:00 من يوم غد السبت، ان الاضطراب الجوي يخص ولايات تيزي وزو وبجاية وجيجل وسطيف وميلة وقسنطينة.

وحسب ذات المصدر، ستتراوح كمية الأمطار المرتقبة بالولايات المشار إليها، بين 20 و40 ملم، قد تصل أو تتجاوز 50 ملم محليا.

كما يرتقب أن تشهد كل من ولايات سكيكدة وعنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس، سقوط أمطار ابتداء من الساعة 23:00 من ليلة اليوم الجمعة إلى غاية الساعة 21:00 ليلا من يوم غد السبت.

وحسب ذات النشرية, فإن كمية الأمطار المرتقبة بالولايات المشار إليها ستتراوح بين 30 و50 ملم، وقد تصل أو تتجاوز 60 ملم محليا.

مقالات ذات صلة
أكثر من 47 ألف إصابة بالسرطان في سنة واحدة بالجزائر

أكثر من 47 ألف إصابة بالسرطان في سنة واحدة بالجزائر

بجاية تنتج 13 مليون لتر من زيت الزيتون

بجاية تنتج 13 مليون لتر من زيت الزيتون

كل المسابقات مفتوحة أمام المشرفين المدمجين بالابتدائي

كل المسابقات مفتوحة أمام المشرفين المدمجين بالابتدائي

الجزائر تعيد تفعيل شبكات علاقاتها بتنشيط محورها التقليدي

الجزائر تعيد تفعيل شبكات علاقاتها بتنشيط محورها التقليدي

حذار.. 5 أسباب وراء الوفيات بمرض السرطان

حذار.. 5 أسباب وراء الوفيات بمرض السرطان

اليابان تحقق ثاني مفاجأة في مونديال قطر

اليابان تحقق ثاني مفاجأة في مونديال قطر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد