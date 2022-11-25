نشرية خاصة: أمطار رعدية مرتقبة على الولايات الوسطى والشرقية

ستعرف بعض الولايات الوسطى والشرقية للوطن، ابتداء من ليلة الجمعة وغدا السبت، تساقط أمطار رعدية مرفقة برياح قوية.

وأفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة، صنفت في درجة اليقظة “البرتقالية” تمتد صلاحيتها من الساعة 21:00 من ليلة الجمعة وإلى غاية الساعة 12:00 من يوم غد السبت، ان الاضطراب الجوي يخص ولايات تيزي وزو وبجاية وجيجل وسطيف وميلة وقسنطينة.

وحسب ذات المصدر، ستتراوح كمية الأمطار المرتقبة بالولايات المشار إليها، بين 20 و40 ملم، قد تصل أو تتجاوز 50 ملم محليا.

كما يرتقب أن تشهد كل من ولايات سكيكدة وعنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس، سقوط أمطار ابتداء من الساعة 23:00 من ليلة اليوم الجمعة إلى غاية الساعة 21:00 ليلا من يوم غد السبت.

وحسب ذات النشرية, فإن كمية الأمطار المرتقبة بالولايات المشار إليها ستتراوح بين 30 و50 ملم، وقد تصل أو تتجاوز 60 ملم محليا.