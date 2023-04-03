نشرية خاصة: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 16 ولاية

نبهت نشرية خاصة حول الحالة الجوية ليوم الإثنين، من استمرار تساقط الأمطار الرعدية وكذا هبوب رياح قوية عبر عدد من الولايات الوسطى والشرقية.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الطارف، سوق أهراس، قالمة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، قسنطينة، ميلة، سطيف، تيزي وزو وبومرداس.

وستتراوح كميات التساقط عبر هذه الولايات ما بين 30 و50 ملم.تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، الطارف، عنابة وسكيكدة.

كما حذرت نشرية أخرى جاءت باللون الأصفر من هبوب رياح قوية عبر كل من ولايات: تبسة