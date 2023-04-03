-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 16 ولاية
الجزائر

نشرية خاصة: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 16 ولاية

الشروق أونلاين
  • 1311
  • 0
نشرية خاصة: أمطار رعدية ورياح قوية عبر 16 ولاية
أرشيف

نبهت نشرية خاصة حول الحالة الجوية ليوم الإثنين، من استمرار تساقط الأمطار الرعدية وكذا هبوب رياح قوية عبر عدد من الولايات الوسطى والشرقية.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الطارف، سوق أهراس، قالمة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، قسنطينة، ميلة، سطيف، تيزي وزو وبومرداس.

وستتراوح كميات التساقط عبر هذه الولايات ما بين 30 و50 ملم.تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، الطارف، عنابة وسكيكدة.

كما حذرت نشرية أخرى جاءت باللون الأصفر من هبوب رياح قوية عبر كل من ولايات: تبسة

مقالات ذات صلة
اللحوم المستوردة من السودان.. وزارة الفلاحة تكشف عن موعد ونقاط البيع

اللحوم المستوردة من السودان.. وزارة الفلاحة تكشف عن موعد ونقاط البيع

عصابة تسلب مقاولا 700 مليون لأجل الحرقة بوهران

عصابة تسلب مقاولا 700 مليون لأجل الحرقة بوهران

أمطار الربيع تحيي الأمل في إنقاذ الموسم الفلاحي

أمطار الربيع تحيي الأمل في إنقاذ الموسم الفلاحي

وزارة الصناعة تنفي توقيف تراخيص ممارسة الصيادلة

وزارة الصناعة تنفي توقيف تراخيص ممارسة الصيادلة

مشاريع 3 قوانين أمام نواب البرلمان بداية من الأحد

مشاريع 3 قوانين أمام نواب البرلمان بداية من الأحد

ولد قدور وبوطرفة وغول أمام القضاء في 9 أفريل

ولد قدور وبوطرفة وغول أمام القضاء في 9 أفريل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد