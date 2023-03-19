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نشرية خاصة: أمطار رعدية وزوابع رملية عبر العديد من الولايات الجنوبية
الجزائر

نشرية خاصة: أمطار رعدية وزوابع رملية عبر العديد من الولايات الجنوبية

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: أمطار رعدية وزوابع رملية عبر العديد من الولايات الجنوبية
أرشيف

نبهت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الأحد من تساقط أمطار رعدية بالإضافة إلى هبوب رياح وزوابع رملية عبر عدد من الولايات الجنوبية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: البيض، نعامة، بشار، بني عباس، تيميمون وأدرار.

كما نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح وزوابع رملية عبر أغلب الولايات الجنوبية: الوادي، تيميمون، عين قزام، غرداية، تقرت، بني عباس، برج باجي مختار، تمنراست، تندوف، جانت، إليزي، المنيعة، البيض، أدار، النعامة وبشار.

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