نشرية خاصة: أمطار رعدية وزوابع رملية عبر أكثر من 30 ولاية

نبهت نشرية حول الحالة الجوية ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات شرقية إلى جانب هبوب رياح قوية وزوابع رملية تشهدها ولايات صحراوية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول للديوان الوطني للأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، خنشلة وباتنة.

أما الولايات المعنية بالرياح والزوابع الرملية فهي: المسيلة، بسكرة، الجلفة، الأغواط، ولاد جلال، الوادي، المغير، غرداية البيض، تقرت، ورقلة، المنيعة، تميمون، البيض، بشار.