نشرية خاصة: أمطار رعدية وموجة حر تجتاح عدة ولايات غدا الثلاثاء

نبهت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، من استمرار موجة الحر مع تسجيل تساقط أمطار رعدية عبر عدة ولايات

وأفادت مصالح الديوان في نشرية حملت تنبيها من المستوى الأول أن موجة الحر ستمس غدا الثلاثاء ولايات: بجاية، البويرة، المسيلة، باتنة، خنشلة، تبسة، بسكرة، المغير، الوادي، تقرت، ورقلة، إن صالح، تمنراست، تيميون، أدرار، تندوف برج باجي مختار.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة صباحا من يوم الثلاثاء إلى السادسة من صباح يوم الأربعاء.

كما نبهت مصالح الديوان من تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، تلمسان، النعامة، برج باجي مختار وعين قزام.

ونبهت النشرية أيضا من تشكل أمواج عالية عبر سواحل: وهران، بني صاف، الغزوات ومرسى بن مهيدي

كما حذرت النشرية من زوابع رملية في ولاية إن قزام.

تنبيه.. موجة حر قياسية تصل إلى 49 درجة عبر 8 ولايات

وصباح الاثنين، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من درجات حرارة قياسية تتراوح مابين 43 و49 درجة مئوية عبر عدد من الولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني البرتقالي، بأن موجة حر تتراوح بين 43 و45 درجة مئوية ستمس ولايات: المسيلة، باتنة، خنشلة، تبسة، سوق أهراس.

كما نبهت النشرية من موجة حر قياسية تصل إلى 49 درجة مئوية عبر ولايات: برج باجي مختار، أدرار وإن صالح.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة صباحا إلى غاية منتصف الليل.

كمات نبهت النشرية في إنذار من المستوى الأول من موجة حر عبر ولايات: تمنراست، تيميمون، ورقلة، الجلفة، بسكرة، البويرة، بجابة، ميلة، قسنطينة، عنابة والطارف.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة من صباح الاثنين إلى غاية السادسة من صباح يوم غد الثلاثاء.