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الجزائر

نشرية خاصة: أمطار رعدية وموجة حر قياسية عبر 12 ولاية

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: أمطار رعدية وموجة حر قياسية عبر 12 ولاية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، من موجة حر شديدة وأمطار رعدية عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن موجة الحر الشديدة ستصل إلى 49 درجة مئوية ترافقها أمطار رعدية ستمس ولايات: برج باجي مختار، أدرار، إن صالح، إن قزام وتمنراست.

كما نبهت النشرية من موجة حر عبر ولايات: المسيلة، تيميمون، باتنة، بجاية، سكيكدة، عنابة والطارف.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة صباحا وتستمر 24 ساعة.

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