نشرية خاصة: أمطار عبر 12 ولاية ورياح قوية عبر أخرى

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء، بتساقط أمطار عدية عبر عدد من الولايات إضافة إلى رياح وزوابع رملية عبر أخرى.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: قالمة، سكيكدة، قسنطينة، ميلة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، البويرة، الشلف، مستغانم، وهران وتيارت.

أما الولايات المعنية بالرياح والزوابع الرملية فهي: الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، البليدة، بجاية، تيزي وزو، سطيف، برج بوعريريج، تبسة، الواد، البويرة، باتنة، الجلفة، الأغواط، عين الدفلى، المدية، الشلف، مستغانم، غليزان، تيسمسيلت، سعيدة، معسكر، النعامة، عين تيموشنت، سيدي بلعابس، وهران وتلمسان، إليزي، تندوف، بني عباس، بشار، النعامة، البيض، الأغواط، أدرار، تيميمون، إن صالح، المنيعة، غرداية، ورقلة، تقرت، الواد، المغير، أولاد جلال وبسكرة.

وستتراوح سرعة الرياح مابين 60 و70 كلم/سا وقد تصل إلى 100 كلم/سا عبر بعض الولايات، على أن تكون النشرية سارية إلى غاية منتصف نهار الأربعاء.