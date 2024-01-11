نشرية خاصة: أمطار عبر 18 ولاية إلى غاية يوم الجمعة

أفادت نشرية لديوان الأرصاد الأرصاد الجوية خاصة بحالة الطقس ليوم الخميس، بتساقط أمطار غزيرة عبر العديد من الولايات الوسطى والشرقية.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني جاء باللون البرتقالي فستتراوح كميات التساقط ما بين 20 و40 ملم.

الولايات المعنية بالنشرية هي: الجزائر، سوق أهراس، تيبازة، بجاية، ميلة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، المدية، الطارف، بومرداس، البويرة، البليدة وبرج بوعريريج.

وستكون النشرية سارية حسب المصالح ذاتها إلى غاية الساعة 9 ليلا عبر الولايات الوسطى وإلى الساعة 3 ظهرا من يوم الجمعة عبر الولايات الشرقية.