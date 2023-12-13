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نشرية خاصة: أمطار عبر 28 ولاية إلى غاية الجمعة
الجزائر

نشرية خاصة: أمطار عبر 28 ولاية إلى غاية الجمعة

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: أمطار عبر 28 ولاية إلى غاية الجمعة

أفادت نشرية حول حالة الطقس ليوم الأربعاء، بعودة تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة عبر عدد من الولايات، وذلك من مساء الأربعاء وإلى غاية يوم الجمعة عبر المناطق الشرقية.

وحسب تنبيه من المستويين الأول والثاني لديوان الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: الجزائر، تيبازة، تيسمسيلت، بجاية، ميلة، قالمة، عنابة، سطيف، عين تيموشنت، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، الطارف، غليزان، تيارت، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران والبليدة، سيدي بلعباس، سوق أهراس،

وستتراوح كميات التساقط ما بين 20 و50 ملم وقد تصل إلى 60 ملم عبر المناطق الساحلية.

وستكون هذه النشرية سارية حسب المصالح ذاتها من الساعة 6 مساء عبر بعض الولايات و9 ليلا عبر أخرى وتستمر إلى غاية فجر الخميس في بعض المناطق وإلى يوم الجمعة عبر الولايات الشرقية.

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