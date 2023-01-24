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الجزائر

نشرية خاصة: أمطار غزيرة إلى غاية 50 ملم في 12 ولاية

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: أمطار غزيرة إلى غاية 50 ملم في 12 ولاية
أرشيف
أمطار غزيرة في المناطق الشمالية الوسطى والشرقية

نبّهت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من استمرار تساقط الأمطار بغزارة في المناطق الشمالية الشرقية والوسطى للبلاد. حيث يتوقع أن تصل الكمية المتهاطلة إلى 50 ملم.

الولايات المعنية بالنشرية هي: الشلف، البليدة، الجزائر، المدية، تيبازة، وعين الدفلى، أين تصل تتراوح كمية الأمطار بين 20 و40 ملم.

وتمتدّ فترة صلاحية النشرية في هذه الولايات من التاسعة 09:00 صباح الأربعاء، إلى نفس الساعة من صباح الخميس.

أما بولايات: بجاية، تيزي وزو، جيجل، سكيكدة، عنابة، وبومرداس، فستصل كمية الأمطار إلى 50 ملم، وهذا بداية من السادسة 18:00 من مساء الثلاثاء، وإلى غاية نفس التوقيت من الأربعاء.

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