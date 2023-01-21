نشرية خاصة: أمطار غزيرة إلى غاية 50 ملم في 20 ولاية

نبّهت مصالح الأرصاد الجوية يوم السبت في نشرية خاصة، من تساقط أمطار غزيرة بولايات شمال الجزائر، تصل كميتها إلى 50 ملم يومي السبت والأحد.

الولايات المعنية بالنشرية هي: عين الدفلى وتيبازة والمدية والجزائر العاصمة والبليدة وبومرداس وتيزي وزو والبويرة وشمال سطيف وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وسوق أهراس وقالمة.

ويتوقع تهاطل ما بين 30 إلى 40 ملم، إلى غاية 50 ملم من الأمطار محليا، بهذه الولايات. وتبتدئ صلاحية النشرية من السبت عند الساعة الثالثة 15:00 زوالا، وتمتدّ إلى نفس التوقيت من يوم الأحد.

كما يرتقب تساقط الأمطار، حسب نفس النشرية، بولايات: تلمسان وسيدي بلعباس وعين تموشنت وسعيدة، ابتداء من السبت عند الساعة الثالثة 15:00 زوالا، إلى غاية يوم الأحد عند السادسة 06:00 صباحًا.

وستصل كمية الأمطار في هذه المناطق إلى ما بين 20 و30 ملم. كما ينتظر أن تكون مرفوقة بهبوب رياح قوية في شكل عواصف، حسب النشرية.