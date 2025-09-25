نشرية خاصة: أمطار غزيرة تتجاوز الـ 60 ملم عبر هذه الولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة له حول حالة الطقس، لليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار التي تتراوح بين 30 ملم و50 ملم وتصل أحيانا أو تتجاوز محليا الـ 60 ملم بداية من اليوم الخميس إلى غاية الساعة 12 زوالا من يوم غد الجمعة هي: المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، باتنة وشمال بسكرة.

وحسب تنبيه آخر للديوان من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، ستتساقط الأمطار التي تتراوح بين 20 ملم و30 ملم وتصل أحيانا أو تتجاوز محليا الـ 40 ملم من الساعة الواحدة زوالا من اليوم الخميس لغاية الساعة 11 ليلا من نفس اليوم على ولايات: الجلفة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

تنبيه من المستوى الثاني.. أمطار رعدية غزيرة عبر هذه الولايات

ونبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية له صباحا حول حالة الطقس، لليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على عديد الولايات من الوطن.

وحسب تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية من المستوى الثاني باللون البرتقالي على خريطة اليقظة، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار التي تتراوح بين 20 ملم و 30 ملم وتصل أحيانا أو تتجاوز محليا الـ 40 ملم من الساعة الثالثة صباحا من اليوم الخميس إلى غاية الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم هي: المسيلة، باتنة، برج بوعريريج، سطيف، البويرة، تيزي وزو وبجاية.

وحسب تنبيه آخر للديوان من المستوى الأول باللون الأصفر على خريطة اليقظة، ستتساقط الأمطار الرعدية من الساعة السادسة صباحًا من اليوم الخميس لغاية الساعة 12 ليلا من نفس اليوم على ولايات: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، الوادي، تيسمسيلت، الأغواط، غرداية، تقرت، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، عنابة، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، البيض، المغير، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بسكرة، الطارف، سعيدة، النعامة، بومرداس، أولاد جلال والبليدة.