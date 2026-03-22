نشرية خاصة: أمطار غزيرة تتعدى الـ 30 ملم عبر 5 ولايات

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى الـ 30 ملم عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: بشار، تيميمون والمنيعة.

تتراوح كمية التساقط ما بين 20 إلى 30 ملم

تبدأ صلاحية النشرية من صبيحة يوم غد الاثنين إلى غاية التاسعة ليلا.

كما حملت النشرية تنبيها حول تساقط أمطار تتعدى الـ 30 ملم عبر ولايات: برج باجي مختار وأدرار.

تبدأ صلاحية النشرية من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية التاسعة من صباح يوم غد الاثنين.

تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة عبر 20 ولاية

وصباح اليوم الأحد، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس من تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: النعامة، البيض، سيدي بلعباس، الأغواط، سعيدة، تيارت، الجلفة، المسيلة، أولاد جلال، باتنة، بسكرة، المغير، تقرت، الوادي، خنشلة، تبسة، اليزي، إن صالح، أدرار وبرج باجي مختار.

 كما نبهت النشرية من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال عبر ولايات: إليزي، تيميمون، إن صالح، تمنراست، إن قزام، أدرار وبرج باجي مختار.

