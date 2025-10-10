نشرية خاصة: أمطار غزيرة جدا عبر 10 ولايات الجمعة والسبت 

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم الجمعة من تساقط أمطار جد غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيارت، الجلفة، المسيلة، الأغواط، البيض والنعامة.

تتراوح كمية التساقط ما بين 30 إلى 40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم.

تبدأ صلاحية النشرية من الثانية زوالا من نهار اليوم الجمعة إلى غاية السادسة من صباح يوم غد السبت.

نشرية جديدة: أمطار غزيرة ورعود عبر 37 ولاية

صباح الجمعة، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج وغليزان.

كما ستخص الأمطار ولايات: بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، قالمة، تيزي وزو، الشلف، باتنة، مستغانم، عنابة، سطيف، عين تموشنت، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، عين الدفلى، المدية، الطارف، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران والبليدة.

تبدأ صلاحية النشرية من السادسة مساء إلى غاية السادسة من صباح يوم السبت.