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الجزائر

نشرية خاصة: أمطار غزيرة جدا عبر 27 ولاية بداية من الثالثة زوالا

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: أمطار غزيرة جدا عبر 27 ولاية بداية من الثالثة زوالا

نبهت نشرية جديدة حول حالة الطقس ليومي الأحد والاثنين، من استمرار تساقط أمطار غزيرة ليشمل ولايات أخرى بداية من الثالثة زوالا.

وحملت النشرية الثانية لديان الأرصاد الجوية تنبيها من المستوى الثاني باللون البرتقالي أن الأمطار الغزيرة ستخص ولايات: الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، البليدة، بجاية، عين الدفلى، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، الأغواط وبرج بوعريريج.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا وتستمر إلى غاية التاسعة من صباح الاثنين وتتعدى كمية التساقط 50 ملم في هذه الولايات.

كما ستخص النشرية ولايات: سطيف، باتنة، بسكرة، أولاد جلال والمغير.

تبدأ صلاحية النشرية من العاشرة ليلا إلى غاية منتصف نهار الاثنين وتتراوح كمية التساقط ما بين 20 و30 ملم.

أما ولايات: غرداية، الأغواط، الجلفة والمسيلة فستشهد تساقط أمطار من السادسة مساء إلى غاية التاسعة من صباح الاثنين.

كما أوضحت النشرية أن الأمطار ستستمر إلى غاية التاسعة ليلا عبر ولايات: مستغانم، الشلف، معسكر، غليزان، تيارت، سيدي بلعباس وسعيدة.

كمية التساقط تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملم.

وصباح الأحد، نبهت نشرية جديدة للأرصاد الجوية حول الطقس ليوم الأحد، من استمرار تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: بني عباس وبشار تتراح كمية التساقط في الولايتين ما بين 20 إلى 40 ملم.

كما تخص النشرية ولايات: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، غليزان، الشلف، معسكر، سيدي بلعباس تيارت، النعامة، سعيدة والبيض.

كمية التساقط تتراوح ما بين 20 و30 ملم وقد تتعدى الـ 40 ملم، وتستمر حتى منتصف نهار اليوم.

كما حملت النشرية تنبيها من المستوى الأول حول تساقط أمطار غزيرة يخص ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، بومرداس، البليدة، بجاية، المسيلة، عين الدفلى، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، الأغواط وبرج بوعريريج تساقط أمطار غزيرة من الثالثة زوالا إلى غاية الثالثة من صباح غد الاثنين.

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