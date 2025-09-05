-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 13 ولاية يومي الجمعة والسبت

الشروق أونلاين
نبه ديوان الأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم الجمعة، من تساقط أمطار غزيرة تتعدى الـ 30 ملم عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية الجديدة التي حملت إنذارا من المستوى الثاني باللون البرتقالي أن الأمطار ستخص ولايات: المسيلة، أولاد جلال، باتنة، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، جيجل، سكيكدة وعنابة.

تتراوح كمية التساقط ما بين 20 30 ملم وتبدأ صلاحية النشرية من السابعة مساء إلى غاية الثالثة من صباح يوم غد السبت.

كما حملت النشرية تنبيها ثاني حول تساقط أمطار رعدية عبر ولايات: خنشلة، أم البواقي وتبسة.

تبدأ صلاحية النشرية من الواحدة ظهرا وتستمر إلى غاية الحادية عشر ليلا من يوم السبت.

تنبيه جديد: أمطار غزيرة ورعود عبر 43 ولاية  

وصباح الجمعة، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول الطقس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار الرعدية ستخص ولايات: سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيسمسيلت، تيميمون، إن قزام، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، بني عباس، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت وميلة.

كما ستخص النشرية ولايات: تمنراست، أم البواقي، تبسة، قالمة، إن صالح، تيزي وزو، باتنة، تندوف، عنابة، سطيف، الجلفة، إليزي، تلمسان، قسنطينة، المنيعة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، المدية، بسكرة، الطارف، أدرار، سعيدة، النعامة، بومرداس، البويرة، أولاد جلال، البليدة وبشار.

تبدأ صلاحية النشرية من الثالثة زوالا إلى غاية الثالثة صباحا من يوم غد السبت.

التعليقات
0
