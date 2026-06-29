نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 15 ولاية يومي الاثنين والثلاثاء

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول الطقس ليوم الاثنين، من تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات.

وأوضح الديوان في نشرية حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: الأغواط، الجلفة، المسيلة، المدية، البويرة، تيزي وزو، برج بوعريريج، سطيف، باتنة، أولاد جلال، المغير، بسكرة، أم البواقي، خنشلة وتبسة.

تتراوح كمية الأمطار بين 20 ملم و 40 ملم

تبدأ صلاحية النشرية من الساعة الثالثة زوالا وتستمر إلى غاية يوم غد الثلاثاء على الساعة الثالثة صباحا.