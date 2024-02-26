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نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 17 ولاية إلى غاية الخميس
الجزائر

نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 17 ولاية إلى غاية الخميس

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 17 ولاية إلى غاية الخميس

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية له ليوم الإثنين بتساقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا، ومحملة بحبات البرد،  عبر عدة ولايات.

وحسب تنبيه من المستوى الأول جاء باللون الأصفر فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الجزائر، تيبازة، تيزي وزو، البويرة، عين الدفلى، المدية، البليدة، بومرداس، تلمسان، عين تموشنت، وهران، سيدي بلعباس،  بجاية، جيجل، سطيف، ميلة، قسنطينة.

وستتراوح كميات التساقط عبر الولايات الغربية ما بين 20 إلى 40 ملم، حيث ستكون النشرية سارية بداية من الساعة 9 ليلا وإلى غاية منتصف نهار الثلاثاء.

أما بالنسبة للولايات الوسطى فستتراوح كميات التساقط ما بين 30 و50 ملم وقد تصل إلى 60 ملم، وذلك بداية من زوال الثلاثاء وإلى غاية فجر الخميس.

وفيما يتعلق بالمناطق الغربية، فأوضح الديوان أن كميات التساقط تتراوح ما بين 40 إلى 60 ملم، وتفوق محليا 90 ملم، وتكون صلاحية هذه النشرية من أمسية الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس على الساعة 06 صباحا على الأقل.

في حين حذر الديوان من هبوب رياح قوية عبر ولايات: بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت وتلمسان.

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