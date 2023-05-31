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نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 18 ولاية إلى غاية مساء الأربعاء
الجزائر

نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 18 ولاية إلى غاية مساء الأربعاء

الشروق أونلاين
  • 20235
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نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 18 ولاية إلى غاية مساء الأربعاء

أفادت نشرية حول حالة الطقس، باستمرار تساقط الأمطار عبر العديد من الولايات الوسطى والشرقية إلى غاية مساء الأربعاء.

وحسب تنبيه من المستوى الثاني لديوان الأرصاد الجوية فإن الولايات المعنية بالنشرية هي: الجزائر، تيبازة، بجاية، تيزي وزو،جيجل، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البليدة والبويرة.

وفي نشرية أخرى من المستوى الأول، نبه الديوان من تساقط أمطار رعدية عبر ولايات سوق أهراس، المسيلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، الجلفة وختشلة.

وستتراوح كميات التساقط عبر هذه الولايات ما بين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم، وستكون النشرية سارية إلى غاية الساعة 3 مساء عبر الولايات الوسطى و9 ليلا عبر الولايات الشرقية الداخلية.

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