نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 24 ولاية

نبهت نشرية حول حالة الطقس، ليوم الخميس، من استمرار تساقط الأمطار عبر العديد من الولايات الوسطى والشرقية.

وحسب ديوان الأرصاد الجوية فستشهد عدة ولايات تساقط أمطار رعدية غزيرة تتراوح كمياتها مابين 20 و40 ملم.

وستكون هذه النشرية سارية إلى غاية الساعة 4 مساء عبر الولايات الوسطى و10 ليلا عبر الولايات الشرقية.

الولايات المعنية هي: تيبازة، الجزائر، سوق أهراس، برج بوعريريج، بجاية، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، خنشلة، المدية. والطارف، بومرداس، البويرة، البليدة، المسيلة، الجلفة.