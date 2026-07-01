نشرية خاصة: أمطار غزيرة عبر 9 ولايات بداية من الثانية زوالا   

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة حول حالة الطقس ليوم، الأربعاء، من تساقط أمطار تصل إلى 40 ملم عبر عدة ولايات.

وجاء في النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، تيارت، الأغواط، غرداية والجلفة.

تراوح كمية الأمطار في هذه الولايات مابين 20 ملم و 40 ملم

تبدأ صلاحية النشرية على الساعة 14:00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الخميس على الساعة 01:00 سا.

كما نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حملت تنبيها من المستوى الأول أن الأمطار ستخص ولايات: سيدي بلعباس، سوق أهراس، ورقلة، وادي سوف، تيسمسيلت، تيميمون، إن قزام، الأغواط، برج بوعريريج، غليزان، غرداية، تقرت وبني عباس.

كما شملت النشرية ولايات: المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، ميلة، تمنراست، أم البواقي، تبسة، قالمة، إن صالح، الشلف، باتنة، تندوف، سطيف، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، المنيعة، البيض، المغير، خنشلة، عين الدفلى، المدية، بسكرة، أدرار، سعيدة، النعامة، البويرة، معسكر، أولاد جلال وبشار.

تبدأ صلاحية النشرية من الساعة الثالثة زوالا إلى غاية منتصف الليل