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نشرية خاصة: أمطار غزيرة وبرد عبر 16 ولاية إلى غاية مساء الأربعاء
الجزائر

نشرية خاصة: أمطار غزيرة وبرد عبر 16 ولاية إلى غاية مساء الأربعاء

الشروق أونلاين
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نشرية خاصة: أمطار غزيرة وبرد عبر 16 ولاية إلى غاية مساء الأربعاء
ح.م

أفادت نشرية حول حالة الطقس، بتساقط أمطار غزيرة تكون مرفوقة ببرد عبر عدد من الولايات الشرقية وتستمر إلى غاية زوال الأربعاء.

ونبهت نشرية من المستوى الثاني لديوان الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة، تكون رعدية أحيانا،ومحملة محليا بحبات البرد، بكميات ما بين 20 إلى 40 ملم.

الولايات المعنية: بجاية، جيجل، سكيكدة، برج بو عريريج، سطيف والمسيلة، وستكون صلاحية هذه النشرية من زوال الثلاثاء إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة 06 صباحا.

في حين نبهت نشرية أخرى من تساقط أمطار رعدية غزيرة، بكميات ما بين 30 إلى 50 ملم، وتصل إلى 60 ملم محليا.

الولايات المعنية: عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، ام البواقي، باتنة،خنشلة وشمال تبسة.

وستكون صلاحية هذه النشرية من زوال الثلاثاء إلى غاية يوم الاربعاء على الساعة 15 زوالا.

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