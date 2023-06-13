نشرية خاصة: أمطار غزيرة وبرد عبر 16 ولاية إلى غاية مساء الأربعاء

أفادت نشرية حول حالة الطقس، بتساقط أمطار غزيرة تكون مرفوقة ببرد عبر عدد من الولايات الشرقية وتستمر إلى غاية زوال الأربعاء.

ونبهت نشرية من المستوى الثاني لديوان الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة، تكون رعدية أحيانا،ومحملة محليا بحبات البرد، بكميات ما بين 20 إلى 40 ملم.

الولايات المعنية: بجاية، جيجل، سكيكدة، برج بو عريريج، سطيف والمسيلة، وستكون صلاحية هذه النشرية من زوال الثلاثاء إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة 06 صباحا.

تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، خاص بتساقط أمطار غزيرة، تكون رعدية أحيانا،ومحملة محليا بحبات البرد، بكميات ما بين 20 إلى 40 ملم.

الولايات المعنية:

بجاية، جيجل، سكيكدة، برج بو عريريج، سطيف والمسيلة.

صلاحية هذه النشرة من زوال اليوم إلى غاية يوم غد على الساعة 06 صباحا. pic.twitter.com/VfNrFEezSH — MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) June 13, 2023

في حين نبهت نشرية أخرى من تساقط أمطار رعدية غزيرة، بكميات ما بين 30 إلى 50 ملم، وتصل إلى 60 ملم محليا.

الولايات المعنية: عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، ام البواقي، باتنة،خنشلة وشمال تبسة.

وستكون صلاحية هذه النشرية من زوال الثلاثاء إلى غاية يوم الاربعاء على الساعة 15 زوالا.