نشرية خاصة: أمطار غزيرة وثلوج بداية من مساء الأحد

أفادت نشرية حول حالة الطقس ليوم الأحد باستمرار تساقط الأمطار والثلوج عبر عدد من الولايات الشرقية.

وحسب تنبيه من المستوى الأول فستعرف الولايات الشرقية تساقط أمطار رعدية غزيرة تتراوح كمياتها مابين 30 و50 ملم.

الولايات المعنية: تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

في حين حذرت نشرية أخرى من تساقط ثلوج عبر ولايات: سكيكدة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، بجاية، بويرة وتيزي وزو.

وستكون هذه النشرية سارية بداية من الساعة 6 مساء وإلى غاية صبيحة الإثنين.