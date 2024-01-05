نشرية خاصة: أمطار غزيرة وثلوج عبر العديد من الولايات

نبهت نشرية حول حالة الطقس ليوم الجمعة من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر العديد من المناطق إلى جانب ثلوج ورياح تشهدها ولايات أخرى.

وحسب تنبيه من المستويين الأول والثاني فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: الجزائر، سوق أهراس، تيبازة، بجاية، المسيلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، سكيكدة، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية، الطارف، النعامة، بومرداس، البليدة، سيدي بلعباس، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، تيارت، الشلف، مستغانم، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، البيض، سعيدة، معسكر ووهران.

كما نبهت نشرية أخرى من المستوى الثاني بتساقط ثلوج عبر ولايات: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيسمسيلت، تيارت، الجلفة، الأغواط، البيض.

وسيتراوح سمك الثلوج ما بين 5 و10 سم، على أن تكون النشرية سارية من الساعة 9 ليلا إلى غاية الساعة 9 من صباح السبت.