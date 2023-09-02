نشرية خاصة: أمطار غزيرة ورعود عبر 30 ولاية

نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية حول حالة الطقس ليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر عدة ولايات.

وأفادت النشرية التي حملت تنبيها من المستوى الثاني أن الأمطار ستخص ولايات: البويرة، المدية، البليدة، تيزي وزو والجلفة.

ستتراوح كمية الأمطار مابين 20 و30 ملم

صلاحية النشرية من منتصف نهار السبت إلى غاية العاشرة ليلا.

كما حملت ذات النشرية تنبيها حول تساقط امطار رعدية غزيرة تستمر إلى غاية الأحد صباحا عبر ولايات: تلمسان، عين تيموشت، وهران، مستغانم، تيبازة، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، سعيدة، تيارت وتيسمسيلت.

كما جاء في النشرية تنبيه من المستوى الأول حول تساقط أمطار رعدية غزيرة عبر ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، بجاية، برج بوعريريج، المسيلة، الأغواط، البيض، النعامة، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار.

صلاحية النشرية من منتصف نهار السبت إلى غاية منتصف الليل.